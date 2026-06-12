В Армении кипят поствыборные страсти. Не смирилась с поражением и требует пересчёта голосов. На некоторых участках голоса действительно пересчитали, но особых дивидендов оппозиции это не принесло — по крайней мере, пока. Но этим её лидеры не ограничиваются. Не дожидаясь, пока ЦИК опубликует окончательные результаты, Самвел Карапетян, лидер блока «Сильная Армения», потребовал отменить результаты выборов…

Но во всей этой предвыборной перепалке есть весьма пикантные обстоятельства. Напомним: накануне выборов Minval Politika публиковал утечки конфиденциальных разговоров небезызвестного Луиса Морено Окампо, аргентинского юриста и бывшего прокурора Международного уголовного суда, который переквалифицировался в платного армянского лоббиста. В этих разговорах и сам Окампо, и его сын весьма откровенно рассуждали о том, кто и как оплачивает их деятельность. И оказалось, что финансируют продажного прокурора российские олигархи армянского происхождения, в том числе Самвел Карапетян. А в кампании вокруг армян, находящихся под арестом, фигурирует не кто иной, как один из ближайших соратников Никола Пашиняна — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Оставим за скобками, что тот же Карапетян был в числе организаторов аферы по поставкам в Армению российского оружия под видом «гуманитарной помощи». Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян не думал о «европейском выборе», во время войны умолял Россию помочь, по горячим следам военного разгрома обсуждал с Москвой появление новых российских баз — в Западном Зангезуре и вблизи стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии. Но что происходит сейчас? Как бы Никол Пашинян — сторонник «европейского пути» и приверженец мирной повестки. Самвел Карапетян — вожак реваншистов, который во время предвыборной кампании обещал «использовать своё влияние, чтобы создать проблемы Азербайджану», выступал с откровенно фашистскими инициативами вроде запрета азербайджанцам в Армении покупать недвижимость и получать подарки (!) и, наконец, сторонник ориентации на Россию. Москва поддерживала его совершенно откровенно. Так каким же образом Карапетян финансирует Окампо, в то время как инструкции ему выдаёт Мирзоян?

Если кто забыл или не в курсе, Арарат Мирзоян — один из ключевых членов команды Никола Пашиняна и его ближайших соратников. И что же теперь получается? Министр иностранных дел в команде и правительстве Пашиняна играет свою игру? Конечно, разного рода внутренние группировки в правительстве могут возникать, но чтобы открыто участвовать в проекте вместе с главным выборным соперником своего премьер-министра — и это новое слово в мировых политтехнологиях. Или же никакого раскола в команде Пашиняна нет, и эту игру министр иностранных дел Армении ввёл по указанию своего премьера?

Справедливости ради, в самой Армении многие эксперты уже говорят о том, что Никол Пашинян вскоре покончит со своей европейской риторикой и будет искать взаимопонимания с Кремлём. В то время как МИД РФ подверг выборы в Армении жёсткой критике, наблюдательная миссия СНГ выступила с весьма положительными оценками, а это не бывает случайным. Министр экономики Армении Геворг Папоян уже летит в Москву — спасать ситуацию. Впрочем, всё это если и не внутренние дела Армении, то, во всяком случае, её суверенное право — решать, как выстраивать баланс между Москвой и Брюсселем.

Но вот то, что правительство Армении ведёт непонятные, а точнее, весьма понятные игры с верхушкой реваншистов, — вот это уже считаться внутренним делом Армении никак не может. И, справедливости ради, вспомним: Никол Пашинян уже не раз переквалифицировался не только из «западников» в «русофилы», но и из «голубя» в «ястреба» и обратно.

Первый раз статус миротворца он получил авансом, едва придя к власти. Что не помешало ему готовить и начать «новую войну за новые территории». Проиграв эту войну осенью 2020 года, Пашинян на досрочных парламентских выборах обещал вернуть потерянные территории и практически открыто готовил реванш. По-настоящему сторонником мира он стал после переговоров в Вашингтоне.

И на фоне всех этих игр в треугольнике Карапетян — Мирзоян — Пашинян уже не получится не озвучить и такой неприятный вопрос: а является ли Пашинян таким уж искренним миротворцем? Сохранит ли Мирзоян министерский портфель в новом кабинете? Или в Ереване опять ведут двойную игру?

Но если так, то вынуждены предупредить: на реваншистские поползновения наша страна ответит. И в дипломатии, и на других «площадках».