Хотя Азербайджан формально не входит в формат «Центральная Азия + ЕС», практически все ключевые транспортные проекты, обсуждаемые между Европейским союзом и государствами Центральной Азии, проходят через его территорию. Сегодня Узбекистан выступает главным политическим двигателем региональной интеграции Центральной Азии, а Азербайджан — ключевым транзитным мостом между Центральной Азией и Европой через Каспийское море и Южный Кавказ.

Именно поэтому сотрудничество Ташкента и Баку приобретает значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. По сути, речь идет о взаимодействии двух государств, от согласованности действий которых во многом зависит эффективность Среднего коридора и всей архитектуры евразийской связности.

На этом фоне дуэт Ташкента и Баку выглядит не просто очередным форматом регионального сотрудничества, а одним из наиболее устойчивых и перспективных альянсов на всем евразийском пространстве. Однако причины такой эффективности следует искать гораздо глубже, чем в сухих протоколах встреч и подписанных контрактах.

Любая современная интеграция в этом регионе опирается на глубокий исторический и культурный код. Именно этот цивилизационный фундамент делает союз двух стран невероятно устойчивым к любым внешним колебаниям. Баку и древние города Узбекистана в лице Бухары, Самарканда и Хивы веками были не просто населенными пунктами, а ключевыми узлами трансконтинентальной торговли и настоящими сердцами Великого шелкового пути. Сегодня лидеры этих государств не пытаются строить новый логистический коридор с чистого листа. Они восстанавливают историческую справедливость и возвращают региону его исконное торговое величие.

Важнейшим элементом этой интеграции выступает Организация тюркских государств (ОТГ), предлагающая странам не просто формальные механизмы сотрудничества, а действенные инструменты для реального сближения позиций. Культурная и языковая общность выступает не просто историческим наследием, но и действенным экономическим инструментом. Она существенно минимизирует транзакционные издержки в деловой среде и способствует более оперативному принятию стратегических политических решений. Когда партнеры понимают менталитет друг друга без слов, а этика бизнеса строится на общих традициях, сделки заключаются намного быстрее. Кроме того, страны связывают схожие модели экономического развития. Оба государства делают ставку на глубокую модернизацию, жестко отстаивают свой национальный суверенитет и ведут взвешенную многовекторную внешнюю политику. Такое внутреннее единство взглядов позволяет им уверенно двигаться вперед, игнорируя любые попытки внешнего давления.

На фоне других интеграционных объединений на постсоветском пространстве этот альянс выгодно выделяется своей практической направленностью. Там, где зачастую преобладают громкие декларации над реальными делами, Ташкент и Баку демонстрируют конкретные и измеримые результаты. Географическое и экономическое взаимодополнение партнеров здесь просто идеально. Узбекистан, не имея выхода к морю, находит в Азербайджане надежного стратегического союзника. Баку, в свою очередь, выступает ключевым каспийским хабом, открывающим прямой и безопасный выход к Черному морю и далее на европейские рынки.

Именно поэтому их союз давно вышел за рамки простой политической дружбы или ситуативного взаимодействия. Для Ташкента и Баку этот альянс превратился в подлинную экзистенциальную необходимость. Подобная глубинная потребность находит свое самое яркое и масштабное воплощение в совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. Через эту артерию проходит не просто грузопоток, а сама экономическая независимость и будущее процветание двух народов. Благодаря мощной синергии Баку и Ташкента эта артерия превращается в главную магистраль для грузоперевозок между Востоком и Западом. Узбекистан выступает в этом тандеме мощным генератором грузов. Ташкент проводит активную политику диверсификации экспорта, предлагая мировым рынкам текстиль, сельскохозяйственную продукцию, цветные металлы и минеральные удобрения. Для успешного развития национальной экономики стране жизненно необходимы независимые логистические маршруты, свободные от внешних геополитических рисков.

Азербайджан берет на себя роль надежных ворот в Европу. Порт Алят, отлаженная каспийская паромная переправа и стремительное развитие железнодорожной сети делают Баку главным интегратором и логистическим центром всего региона. Именно здесь происходит стыковка континентальных путей, обеспечивающая бесперебойное движение товаров.

В первой половине 2026 года на каспийскую линию выйдут два новых современных парома, которые Georgian Industrial Group запускает в рамках масштабного проекта по развитию паромного сообщения. Параллельно Казахстан модернизирует свой паромный флот на турецких верфях, и первое обновленное судно прибудет в порт Курык уже в третьем квартале 2026 года. Эти шаги кардинально увеличивают пропускную способность Каспия и снимают одно из главных узких мест всего маршрута. Совместными усилиями страны успешно борются с долгим временем доставки и высокой стоимостью перевалки. Оптимизация процедур и масштабные инвестиции позволяют существенно сократить путь доставки и сделать транзит максимально выгодным.

Феномен отношений между Ташкентом и Баку заключается в том, что они опираются не только на политическую волю лидеров двух стран, но и на сотни конкретных соглашений, а также на реальные совместные коммерческие структуры и инвестиционные проекты. Сухие цифры красноречиво подтверждают эту тенденцию, и по итогам 2025 года объём взаимной торговли достиг 307,3 млн долларов США, увеличившись на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. За последние восемь лет этот показатель вырос почти в десять раз и стороны поставили амбициозную цель — довести товарооборот до 1 млрд. долларов. Параллельно формируется мощный инвестиционный фундамент. Ташкент и Баку работают над совместным инвестиционным пакетом объемом в 10 млрд. долларов для реализации общих проектов в промышленности энергетике и логистике.

Особое место в этой системе занимают логистические совместные предприятия. Ярким примером служит создание общей компании национальных железнодорожных перевозчиков двух стран. Важно подчеркнуть, что лидеры не просто договариваются на бумаге, а создают единого оператора, который предлагает клиентам готовый сквозной тариф. Такой подход кардинально меняет правила игры на рынке международных перевозок, делая их предсказуемыми и прозрачными.

Не менее важным направлением становится таможенное сопряжение. Государства активно внедряют зеленые коридоры и обеспечивают взаимное признание статусов уполномоченных экономических операторов. Масштабная цифровизация таможенных процедур позволяет свести к минимуму бюрократические проволочки и значительно ускорить прохождение грузов через границы. Инвестиционный вектор сотрудничества также набирает мощные обороты. Стороны создают совместные инвестиционные фонды и развивают глубокую промышленную кооперацию, что наглядно проявляется в организации сборочных производств техники, формировании текстильных кластеров и совместной разработке перспективных месторождений полезных ископаемых.

Глобальный контекст наглядно демонстрирует, как этот дуэт воспринимается крупнейшими мировыми игроками, которые ищут надежные альтернативы на евразийском пространстве. Тандем Ташкента и Баку превратился в настоящий магнит для глобальных инвесторов и логистических гигантов. Пекин рассматривает связку Узбекистана и Азербайджана как идеальный хаб для своей масштабной инициативы «Один пояс и один путь». Китайские грузы все чаще выбирают именно этот маршрут через Каспий, видя в нем гарантию стабильности и предсказуемости в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.

Для Европейского союза данный коридор представляет собой нечто гораздо большее, чем просто логистическая артерия. Это прямой и безопасный доступ к критически важным минеральным ресурсам Центральной Азии, включая уран, медь и редкоземельные металлы. Баку и Ташкент выступают надежными гарантами бесперебойного транзитного потока для европейских рынков, предлагая альтернативу традиционным цепочкам поставок. Более того, обе столицы искусно координируют свои позиции внутри диалога Центральная Азия + Европейский союз. Выступая единым фронтом, они лоббируют совместные проекты по развитию инфраструктуры, превращая региональное сотрудничество в глобальный тренд.

Узбекистан и Азербайджан наглядно доказали, что географическая удаленность или отсутствие прямого выхода к мировому океану вовсе не являются приговором. При наличии крепкого и надежного стратегического партнерства любые логистические преграды становятся преодолимыми. Их союз фундаментально трансформирует весь регион. Если раньше Центральная Азия воспринималась как изолированный тупик, а Кавказ считался линией разлома, то благодаря совместной работе двух государств эти территории превращаются в единый неразрывный и экономически насыщенный трансконтинентальный мост.