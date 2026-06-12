Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня языков, подпадающих под защиту Европейской хартии региональных или миноритарных языков и связанных с ней обязательств Украины. Об этом объявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет «Европейская правда».

«Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ», – заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина уважает языковое и культурное многообразие, однако считает необходимым исключить возможности для сохранения российского влияния в этой сфере.

«Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины», – добавил спикер.

В свою очередь в МИД России критически отреагировали на решение Зеленского. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала его «неонацизмом в действии».