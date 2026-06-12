Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза согласовали начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдовы.

«Сегодня Европейский Союз сделал крупный шаг вперед. Все государства-члены договорились открыть первый кластер переговоры по присоединению с Украиной и Молдовой», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она уточнила, что на первой межправительственной конференции, которая состоится 15 июня, будет открыт первый кластер, посвящённый основам процесса присоединения. В него входят ключевые ценности и принципы ЕС — от верховенства права до функционирования демократических институтов.

«Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, несмотря на огромные вызовы. И сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет равных. Расширение – это стратегический выбор», – подчеркнула она.