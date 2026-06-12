Самолеты «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшие рейсы J2-285 и J2-291 по маршруту Баку–Нахчыван, были вынуждены вернуться в столичный аэропорт из-за грозовой активности и града в районе полета. Об этом сообщает пресс-служба AZAL.

Воздушные судна благополучно приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:27 и 21:32 соответственно.

«Сообщаем к сведению, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые в Нахчыване в последние дни, затруднили выполнение рейсов по маршруту Баку–Нахчыван–Баку в соответствии с запланированным графиком, что привело к определенным изменениям в расписании полетов. Из-за географического расположения Нахчывана и горного рельефа ветер, ограничение видимости и быстро меняющиеся метеорологические условия во многих случаях напрямую влияют на летные операции. По этой причине для обеспечения безопасного выполнения полетов принимаются оперативные решения в соответствии с погодными условиями», – говорится в сообщении авиакомпании.

В компании также отметили, что неблагоприятные погодные условия, как ожидается, сохранятся и сегодня. Пассажирам будет своевременно предоставляться информация обо всех изменениях, а после стабилизации погоды рейсы вернутся к штатному расписанию.