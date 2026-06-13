Пентагон опубликовал третью часть ранее засекреченных документов, связанных с наблюдениями неопознанных летающих объектов. Материалы размещены на специальной веб-странице ведомства, посвященной «неопознанным аномальным явлениям».

Пентагон опубликовал в общей сложности 72 файла, объединенных под названием «неидентифицированные аномальные явления». В материалах содержатся свидетельства очевидцев, фотоснимки и рисунки.

Среди обнародованных документов – доклад ЦРУ о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой, датированный ноябрем 1955 года. В основе документа лежат показания гражданина США венгерского происхождения. В докладе говорится, что он получил письмо от племянницы из Будапешта, в котором сообщалось о наблюдениях НЛО, быстро перемещавшихся в небе.

«Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тыс. километров в час», – говорится в докладе.

К документу был приложен рисунок, на котором схематично показаны строй и предполагаемый маршрут движения объектов между Москвой и Будапештом.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что ранее засекреченные материалы об НЛО долгое время «служили поводом для обоснованных спекуляций». «Пришло время американскому народу увидеть их своими глазами», – заявил он.