Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян поставил под сомнение легитимность прошедших парламентских выборов. Об этом он заявил журналистам.

Он отметил, что такая оценка связана с «масштабным внешним вмешательством и внутренними злоупотреблениями», которые повлияли на итоги голосования.

Кочарян заявил, что одним из факторов стало «политическое и дипломатическое влияние» на власти Армении со стороны ряда зарубежных политиков и официальных лиц, в том числе из США, ЕС и Франции.

Вторым блоком нарушений он назвал использование бюджетных средств в предвыборный период, включая повышение пенсий и решение отдельных социальных вопросов. По его мнению, также имело место «злоупотребление административным ресурсом» и вовлечение значительных государственных средств в избирательный процесс.

Еще одним фактором он считает «давление на оппозицию», включая аресты, задержания и возбуждение уголовных дел в отношении оппозиционных деятелей.