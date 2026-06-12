Аграрный сектор имеет стратегическое значение для социально-экономического развития страны. В 2025 году на долю сельского хозяйства пришлось 5,9% ВВП и 8,3% ненефтяного ВВП.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на региональном совещании, посвящённом обсуждению «Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», передает АПА.

Министр отметил, что реализуемые в последние годы государственные программы, субсидии, льготные кредиты и механизмы аграрного страхования дали серьёзный импульс развитию отрасли. В настоящее время уровень самообеспечения овощами достиг 107%, фруктами и ягодами — 140%.

По его словам, Азербайджан занимает 4-е место в мире по экспорту фундука, 2-е место по экспорту хурмы и 9-е место по экспорту персиков и нектаринов.

Вместе с тем Меджнун Мамедов подчеркнул необходимость повышения уровня самообеспечения по пшенице, растительным маслам и сливочному маслу. Он отметил, что расширение местного производства остаётся приоритетом для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности.

По словам министра, Государственная программа на 2026–2030 годы предусматривает обеспечение устойчивого развития аграрного сектора, переход к интенсивной и конкурентоспособной модели производства, развитие цепочек добавленной стоимости, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также развитие рыбоводства и аквакультуры.

В рамках программы поставлена цель обеспечить среднегодовой рост ВВП в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве не менее чем на 2%, а экспорт аграрной и переработанной продукции увеличить в среднем на 6%. Для этого планируется привлечь инвестиции в объёме 5,9 млрд манатов.

На совещании было отмечено, что одним из ключевых направлений программы является реализация аграрного потенциала освобождённых территорий. В настоящее время ведётся работа по созданию крупных агропарков в сферах садоводства, молочного животноводства и животноводства в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Также сообщается, что в рамках Государственной программы предусмотрено создание нового тепличного комплекса на площади 122 гектара в Восточном Зангезуре, строительство конного завода на освобождённых территориях, а также реализация новых проектов, соответствующих аграрному потенциалу Карабаха.

В Агдамском районе планируется создание садоводческих и животноводческих хозяйств на территории 3 тыс. гектаров, а также молочного и племенного животноводческого комплекса на площади 2,1 тыс. гектаров.