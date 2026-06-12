В доме бывшего «министра госбезопасности» сепаратистской «ДНР» Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел после того, как курьер доставил в дом Пинчука посылку.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Пинчук не пострадал, поскольку успел укрыться за бронированной дверью. В момент происшествия членов его семьи дома не было.

Сам Пинчук сообщил Telegram-каналу «База», что получил легкую контузию. Угрозы его жизни нет.

Андрей Пинчук — полковник ФСБ в отставке. В начале 2000-х годов он работал в «министерстве госбезопасности» сепаратистского Приднестровья, а позднее участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

С 17 июля 2014 года по 1 марта 2015 года Пинчук занимал пост «министра госбезопасности» «ДНР». Он также принимал участие в войне России против Украины.