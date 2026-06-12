Сотни студентов в пятницу вышли на улицы столицы Индонезии Джакарты, протестуя против повышения цен на топливо, передает РИА Новости.

С 10 июня в Индонезии значительно выросли цены на бензин марки Pertamax — самого популярного топлива в стране: стоимость увеличилась более чем на 32%, с 12,3 тыс. рупий (1,18 манатов) до 16,2 тыс. рупий (1,55 манатов) за литр, что стало крупнейшим повышением за последние годы.

Организатором акции выступил Студенческий исполнительный совет Университета Индонезии (BEM UI), который сообщил об участии более 700 студентов из различных вузов страны.

По данным организаторов, первые столкновения с полицией произошли около полудня, когда участники попытались преодолеть полицейские кордоны, направляясь для совершения пятничной молитвы. Студенты заявили, что действия правоохранителей ограничивали свободу собраний и передвижения.

Участники акции выдвинули правительству пять требований: прекратить неэффективные бюджетные расходы, снизить цены на базовые товары и топливо, отказаться от ряда дорогостоящих госпрограмм, включая программу бесплатного питания школьников, ограничить расширение роли военных в гражданской сфере, а также признать ошибки правительства.