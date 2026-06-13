Объединенные Арабские Эмираты согласились разморозить для Ирана активы на миллиарды долларов, сообщили четыре информированных источника агентству Reuters.

Два источника на Ближнем Востоке сообщили, что ОАЭ могут предоставить Ирану около $10 млрд. В то же время еще два источника утверждают, что речь идет о сумме до $20 млрд, которая будет разморожена в обмен на прекращение иранских атак.

Один из собеседников добавил, что первый транш в размере $3 млрд уже передан в распоряжение Тегерана.

Как отмечает агентство, на данный момент неясно, идут ли речь об иранских средствах, ранее заблокированных на счетах в ОАЭ, или же о средствах, принадлежащих самим Эмиратам.