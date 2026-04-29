Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Этот шаг даже на уровне обсуждений воспринимается рынком как сигнал потенциальных сдвигов в системе глобального регулирования нефтяного рынка. Однако, как отмечает в беседе с Minval Politika директор Центра нефтяных исследований Азербайджана Caspian Barrel Ильхам Шабан, речь пока не идет о сломе всей конструкции, а скорее всего, о попытке отдельных игроков расширить пространство для маневра.

«Выход ОАЭ из ОПЕК+ можно рассматривать как заметное, но не критическое событие для мирового нефтяного рынка. У Эмиратов действительно есть значительные свободные мощности, и теоретически они могли бы быстрее наращивать добычу вне системы квот. Однако их реальный потенциал ограничен как техническими параметрами месторождений, так и стратегией долгосрочного управления ресурсной базой», — отметил он.

По словам собеседника, ключевым остается вопрос не возможностей, а целесообразности: «Ключевой вопрос — не столько возможность, сколько целесообразность резкого роста добычи. ОАЭ традиционно придерживаются сбалансированной политики, ориентированной на максимизацию доходов, а не на ценовую войну. Резкое увеличение предложения могло бы временно оказать давление на котировки нефти Brent, но этот эффект вряд ли был бы устойчивым без поддержки других крупных производителей».

Шабан подчеркивает, что даже вне формального членства координация действий на рынке сохранится: «Рынок нефти сегодня во многом регулируется координацией в формате ОПЕК+, где ключевую роль играют такие страны, как Саудовская Аравия и Россия. Даже вне формального членства ОАЭ, вероятнее всего, продолжат координировать свою политику с этими игроками, чтобы избежать дестабилизации рынка».

Риски повторения сценария ценовой войны 2020 года, по его оценке, остаются ограниченными: «Дополнительные объемы ОАЭ не сопоставимы с масштабом мирового спроса, превышающего 100 млн баррелей в сутки. Поэтому выход из ОПЕК не станет инструментом для кардинального обрушения цен. В краткосрочной перспективе рынок может отреагировать умеренно. С точки зрения цен, краткосрочное снижение возможно, но оно будет ограничено глобальными факторами спроса, геополитикой и инвестиционным циклом в отрасли».

Согласно мнению эксперта, возможный выход ОАЭ из ОПЕК является показателем растущей гибкости и прагматизма внутри нефтяного клуба. При этом для стран с падающей добычей даже благоприятная ценовая конъюнктура уже не гарантирует прежнего уровня доходов.