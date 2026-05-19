Азербайджан и Грузия договорились возобновить ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с 26 мая.

Министерство экономики Азербайджана распространило совместное коммюнике.

«В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия в WUF13 Азербайджан и Грузия вновь подтвердили своё стратегическое партнёрство, подписав пакет всеобъемлющих соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспортной взаимосвязанности. Церемония подписания состоялась 18 мая 2026 года в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Оба лидера подчеркнули важность подписанных документов для расширения сотрудничества, особенно с учётом ключевой роли Азербайджана и Грузии как транспортно-логистического хаба для многих стран, а также необходимости дальнейшего углубления взаимодействия в этом направлении.

Подписанные документы включают межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, продолжении транзитных договорённостей по дополнительным поставкам азербайджанского газа на международные рынки, поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии в Турцию, а также Протокол Координационного совета, подтверждающий завершение модернизационных работ в рамках проекта железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и их окончательную приёмку.

Для реализации указанных межправительственных соглашений соответствующие государственные энергетические компании двух стран подписали Основные условия, определяющие ключевые коммерческие параметры контрактов, которые должны быть заключены не позднее 15 октября 2026 года.

Кроме того, между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), ООО SOCAR Midstream Operations (SMO) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) были подписаны Основные условия Операционного соглашения, определяющего условия эксплуатации грузинского участка Западного экспортного трубопровода, включая нефтяной терминал Супса и связанную инфраструктуру.

Протокол Координационного совета также официально закрепил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры совместному предприятию BTKI Railways LLC для управления железнодорожной линией, что является важным шагом в укреплении региональной взаимосвязанности.

Стороны также договорились о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку–Тбилиси–Баку», — говорится в сообщении.