Азербайджан и Словакия обсудили вопросы укрепления экономического партнерства.

Об этом в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку состоялась продуктивная встреча с министром инвестиций, регионального развития и информации Словакии Самуэлем Мигалем. В ходе переговоров мы подчеркнули важность устойчивого развития азербайджано-словацких отношений и рассмотрели актуальные вопросы повестки экономического партнерства. Особое внимание было уделено возможностям расширения деловых контактов между странами, активному стимулированию взаимных инвестиций, а также углублению совместной деятельности в таких сферах как промышленность, торговля, энергетика и инфраструктурное развитие», — написал он.