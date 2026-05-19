Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет около 10,27 млн человек. Об этом сообщает Госкомитет по статистике.

По его данным, в январе–марте этого года численность населения республики увеличилась на 5814 человек (или на 0,1%) и на 1 апреля достигла 10 млн 268 тыс. 165 человек.

Городское население составляет 54,3%, сельское – 45,7%. Кроме того, в Азербайджане проживают 49,8% мужчин и 50,2% женщин.

Общее число граждан, проживающих, работающих и получающих образование на освобожденных от оккупации территориях, составило 84,37 тыс. человек.