Великобритания разрешила бессрочный импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного в третьих странах из российской нефти, следует из данных Управления по реализации финансовых санкций страны (OFSI).

«Лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она носит бессрочный характер и подлежит регулярному пересмотру», – говорится на сайте OFSI.

При этом документ распространяется не только на импорт дизельного и авиационного топлива, но и на предоставление ряда связанных с такими поставками услуг и операций.

В ведомстве отмечают, что государственный секретарь Великобритании сохраняет право в любое время изменять, приостанавливать или отзывать лицензии.

Между тем автомобильная ассоциация RAC сообщает, что средняя стоимость бензина в Великобритании достигла нового максимума с начала обострения ситуации вокруг Ирана. По ее данным, цена за литр неэтилированного бензина составила £1,5852 ($2,12), превысив апрельский пик в £1,5231. До начала ударов США и Израиля по Ирану литр топлива стоил £1,32 ($1,77).

Цены на дизель также выросли и достигли £1,86 ($2,49) за литр, тогда как в конце февраля они составляли £1,42 ($1,90).