Власти Бахрейна ввели временный запрет на въезд в королевство для иностранцев, прибывающих из Демократической Республики Конго (ДРК), Уганды и Южного Судана, на фоне вспышки вируса Эбола в этих странах. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство.

Ограничения, введенные Управлением гражданской авиации страны, вступают в силу 19 мая и будут действовать 30 дней. Мера распространяется на иностранных граждан, прибывающих в международный аэропорт Бахрейна напрямую из указанных стран, а также на тех, кто находился на их территории в течение последних 30 дней.

Отмечается, что граждане страны, возвращающиеся на родину, по прибытии обязаны соблюдать санитарные протоколы, утвержденные местным министерством здравоохранения.

Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке ДРК – в провинции Итури, граничащей с Угандой.