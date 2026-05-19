Узбекистан впервые разместил акции национального актива на Лондонской фондовой бирже. Эмитентом выступил Национальный инвестиционный фонд Узбекистана UzNIF, объединивший 13 крупнейших госкомпаний, включая Uzbekistan Airways, «Узбектелеком», «Узбекгидроэнерго» и Республиканскую товарно-сырьевую биржу.

Спрос на акции превысил предложение более чем в четыре раза. Среди инвесторов — BlackRock, Franklin Templeton и Redwheel.

В церемонии листинга приняла участие руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, назвав событие стратегически важным для страны.