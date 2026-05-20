Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе в Пекине, обсудив развитие стратегического партнерства, международную безопасность и укрепление экономических связей между двумя странами.

Встреча состоялась 20 мая в зале «Фуцзянь» Дома народных собраний. Перед началом переговоров на площади Тяньаньмэнь прошла официальная церемония приветствия, во время которой детский хор исполнил песню «Подмосковные вечера».

Открывая переговоры, Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и подчеркнул, что за последние 25 лет отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. По его словам, товарооборот между странами уже несколько лет превышает 200 млрд долларов, увеличившись более чем в 30 раз.

Российский лидер также заверил китайскую сторону, что Россия продолжит оставаться надежным поставщиком энергоресурсов, особенно на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин выступил за дальнейшее развитие безвизового режима и гуманитарных контактов между странами.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что подписанный 25 лет назад Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал основой стремительного развития отношений между двумя государствами. По его словам, партнерство России и Китая сегодня обеспечивает стабильность в условиях «хаотичного мира».

Китайский лидер также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на критической грани между войной и миром, предупредив об угрозе «возвращения к закону джунглей» в мировой политике.

«Китай и Россия должны совместно способствовать формированию более справедливой системы глобального управления», — подчеркнул Си Цзиньпин.

В ходе переговоров Путин пригласил председателя КНР посетить Россию с официальным визитом в следующем году, а также подтвердил свое участие в саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, отмечающей в этом году 25-летие.