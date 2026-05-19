Российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и стал лидером среди мировых валют по динамике укрепления, чему способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Курс рубля опустился до 72,6 за доллар, что стало максимумом с февраля 2023 года, отмечает агентство. Второй год подряд российская валюта движется вразрез с официальными и рыночными прогнозами о ее ослаблении, из-за чего часть аналитиков считает ее переоцененной.

При этом укрепление рубля сдерживает инфляцию, но одновременно снижает доходы экспортеров и бюджетные поступления. «Если российская экономика в конечном итоге выйдет из военного положения, рубль также вернется к более нормальным уровням. Сейчас идеальные условия для дальнейшего укрепления», – сказал Bloomberg старший портфельный менеджер Istar Capital Искандер Луцко.