Верховный хурал Республики Тыва, входящей в состав Российской Федерации, учредил орден имени Субэдэя – одного из наиболее известных монгольских полководцев и ближайшего соратника Чингисхана. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Награда будет вручаться за «исключительные заслуги в защите Отечества, проявленные мужество и отвагу при обеспечении территориальной целостности и интересов России, а также за особые достижения в сфере безопасности».

По словам полномочного представителя главы республики в парламенте Экер-оол Манчына, сейчас идет война в Украине, где «многие ребята достойно выполняют свой воинский долг». «Бывает так, что они удостаиваются государственных наград, бывает так, что их заслуги иногда недооцениваются. Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине», – сказал он.

Согласно историческим преданиям, Субэдэй считается уроженцем территории Тывы. Вместе с Джэбэ он возглавлял монгольское войско в походе на Приазовье в 1223 году, где в битве на реке Калке было разгромлено русское войско. Кроме того, он участвовал в походах 1237–1240 годов, в ходе которых были покорены русские княжества, а города Киев и Владимир были разгромлены.