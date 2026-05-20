Кыргызстан принял решение закрыть 50 компаний, зарегистрированных в стране, на фоне риска введения санкций и усиливающегося внимания со стороны ЕС из-за предполагаемого содействия России в обходе ограничений, сообщает Reuters.

Министерство юстиции Кыргызстана сообщило, что «издало приказ об одновременном приостановлении деятельности» 50 юридических лиц, которые «участвуют в операциях, представляющих высокий риск нарушения санкций».

В заявлении ведомства не уточняется, о каких именно компаниях или секторах экономики идет речь. Также не приводятся упоминания о России.

При этом в министерстве подчеркнули, что речь идет о первой подобной мере, принятой в рамках нового механизма выявления «операций с высоким риском и злонамеренными намерениями».