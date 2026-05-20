Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отверг заявления российской стороны о якобы использовании латвийской территории и воздушного пространства для нанесения ударов по России.

«Россия лжет, заявляя, что Латвия разрешает какой-либо стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для нанесения ударов по России или любой другой стране», – написал Ринкевичс в соцсети X.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Украина готовит удары беспилотниками по тыловым регионом России с территории Латвии. СВР утверждает, что Киев убедил Ригу дать согласие на проведение операции против РФ.