Лондонский «Арсенал» впервые с сезона-2003/04 стал чемпионом Англии по футболу, сообщают британские СМИ.

Звание чемпиона «Арсенал» обеспечил себе после завершения матча предпоследнего, 37-го тура между «Борнмутом» и «Манчестер Сити», который завершился со счетом 1:1.

Лондонский клуб набрал 82 очка и стал недосягаем для соперников, гарантировав себе первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 78 очками располагается на второй строчке. Командам осталось провести по одному матчу до окончания сезона.

Напомним, что в сезоне-2003/04 «Арсенал» прошел чемпионат без единого поражения. Нынешний титул стал для лондонцев 14-м в истории, что позволяет им уступать лишь «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю», у которых по 20 чемпионств.