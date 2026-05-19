Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянскому обществу необходимо отказаться от «психологии временной остановки» и воспринимать страну как окончательную родину.

По его словам, процесс поиска родины завершён: «Мы нашли свою родину, и это Республика Армения».

«Если в нашем подсознании постоянно присутствует мысль о необходимости вернуться в Ван, Муш, Карабах, Нахчыван, мы начинаем воспринимать нашу страну как перевалочный пункт», — добавил он.

Пашинян также отметил, что такая установка превращает страну в «перевалочный пункт», лишая людей ощущения безопасности и устойчивости. Глава правительства также обратился к карабахским армянам, призвав их обосноваться в Армении и воспринимать её как окончательное место жизни.