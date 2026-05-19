Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Азербайджан продолжит поставлять Грузии «социальный газ» по льготному тарифу в течение следующих 20 лет.

По его словам, соответствующее соглашение было подписано в рамках визита грузинской делегации в Баку. Кобахидзе отметил, что прежний контракт истекал в конце текущего года, и его продление имеет особое значение для страны.

«Социальный газ по социальной цене будет поставляться в Грузию и в течение следующих 20 лет. За это следует выразить особую благодарность азербайджанской стороне», — заявил премьер на брифинге в администрации правительства.

Кобахидзе также сообщил о договоренностях в сфере импорта и транзита электроэнергии, однако детали контрактов раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну.

Кроме того, премьер заявил, что после многомесячных переговоров стороны договорились восстановить работу нефтепровода Баку–Супса, который был остановлен последние три года. По его словам, это позволит Грузии ежегодно получать десятки миллионов лари дохода.