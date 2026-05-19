Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву присвоено звание почетного доктора Киевского национального университета строительства и архитектуры. Об этом сообщает Министерство науки и образования республики.

Решение принято Ученым советом вуза в знак признания вклада в развитие образования, науки, градостроительства, а также за усилия по укреплению украинско-азербайджанских отношений.

Почетный диплом был передан заместителю министра науки и образования Азербайджана в рамках визита украинской делегации в Баку на WUF13.