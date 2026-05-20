Соединенные Штаты не могут выступать в роли мирового жандарма и считают, что их европейские союзники должны иметь возможность самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«США не могут быть мировым жандармом. Мы хотим быть хорошим союзником и хотим, чтобы присутствие наших войск способствовало региональной стабильности в Европе», – сказал Вэнс журналистам, комментируя вывод американских войск из Польши.

Он указал, что американский президент Дональд Трамп не говорил, что Соединенные Штаты выводят все войска из Европы.

«Европа должна стоять на своих ногах, и мы последовательны в отношении этого», – добавил Вэнс.

При этом вице-президент подчеркнул, что вывод упомянутых войск не нацелен на то, чтобы поощрить Россию или наказать Польшу. При этом не исключил, что эти силы могут быть направлены в другую европейскую страну.