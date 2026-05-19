Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июне утвердил планы по нанесению ударов по территории России на дальнем расстоянии.

«Сегодня я утвердил планы наших дальнобойных мер на июнь, и нам необходимо творчески развивать украинские дальнобойные санкции, которые продемонстрировали свою силу в мае», – сказал украинский лидер.

Он сообщил, что во вторник выслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и начальник Генерального штаба Андрея Гнатов «о фронтовой активности и действиях против оккупанта и о российских штурмах».

«Этот месяц принес изменения в динамике в нашу пользу, в пользу Украины: мы лучше удерживаем позиции, наносим больше ударов. И особенно значительное влияние оказывают наши дальнобойные санкции против России», – подчеркнул Зеленский.