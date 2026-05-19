Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были в часе от удара по Ирану.

«Возможно, придется нанести еще один серьезный удар. Я пока не уверен. Вы очень скоро узнаете», – сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также рассказал, как приостановил планы по возобновлению атак на Иран: «Мне вчера позвонили: “Сэр, вы не могли бы подождать? Мы думаем, что близки к сделке”. Ладно».

Накануне американский лидер заявил, что отказался от запланированного на следующий день удара США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают возможными договоренности с Тегераном, предусматривающие отказ республики от ядерного оружия.

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников государств региона сообщила, что ряд стран Персидского залива не были осведомлены о планируемой атаке США на Иран.