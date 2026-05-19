В Госдуме РФ впервые открыто заговорили о том, что Россия не выдержит затяжной войны в Украине. Депутат от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что продолжение «СВО» угрожает экономике страны и требует скорейшего завершения конфликта.

По его словам, около 40% федерального бюджета уже уходит на оборону и безопасность, что ведет к инфляции и сокращению социальных и инвестиционных расходов. Сулейманов отметил, что военная экономика не создает потребительской стоимости, а длительная война становится непосильной нагрузкой.

Депутат также предупредил о проблемах после возможного сокращения военных расходов: миллионы людей, занятых в оборонной сфере и армии, потребуют работы и социальной адаптации. Кроме того, он признал необходимость огромных затрат на восстановление оккупированных территорий.

Ранее Сулейманов занимал жесткую позицию и выступал за капитуляцию Киева, а в 2022 году поддерживал мобилизацию. Его нынешнее заявление прозвучало на фоне изменения риторики российских властей и приближающихся выборов.