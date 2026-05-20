МИД Украины принес извинения Эстонии и другим странам Балтии в связи с непреднамеренными инцидентами, связанными с украинскими беспилотниками. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

По его словам, Россия специально перенаправляет РЭБ украинские беспилотники в страны Балтии.

«Москва делает это намеренно, вместе с усиленной пропагандой. Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», – написал Тихий в соцсети X.

Он сообщил, что украинская сторона поддерживает тесное взаимодействие с профильными структурами Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии для выяснения обстоятельств каждого случая и выработки мер, направленных на предотвращение подобных ситуаций в будущем. Представитель украинского МИД также подчеркнул, что страны Балтии не предоставляли свое воздушное пространство для ударов по территории России. По его словам, Киев не обращался к этим государствам с соответствующими просьбами.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна впервые сбила беспилотник, предположительно украинского происхождения. По его словам, дрон залетел в воздушное пространство Эстонии днем и был уничтожен над озером Выртсъярв. Предварительно, БПЛА направлялся к целям на территории России.