Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие 17 мая атомную электростанцию «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также шесть позднее перехваченных дронов были запущены с территории Ирака, говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ.

Как отмечается в документе, опубликованном в X, за прошедшие 48 часов эмиратские системы ПВО «успешно обнаружили и перехватили шесть враждебных БПЛА». Уточняется, что беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские и критически важные объекты на территории ОАЭ, были нейтрализованы без жертв и ущерба для инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что предварительные выводы расследования инцидента на АЭС «Барака», а также данные технического мониторинга «подтвердили, что три БПЛА, задействованные в атаке 17 мая, … и перехваченные впоследствии аппараты были запущены с иракской территории».

Ранее власти эмирата Абу-Даби сообщили, что в результате попадания БПЛА в генератор рядом с АЭС «Барака» возник пожар. Тогда эмиратские силы ПВО зафиксировали три беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны со стороны западной границы: два из них были перехвачены, третий поразил электрогенератор у АЭС «Барака».