Президент США Дональд Трамп сообщил, что на крыше нового бального зала, строящегося на территории Белого дома, планируется разместить беспилотники для обеспечения безопасности Вашингтона.

«Вся крыша (здания) спроектирована так, что мы можем разместить там военных», – сообщил он журналистам в Белом доме. По его словам, находящиеся там снайперы смогут получить полный обзор столицы США.

Американский лидер также пояснил, что крыша нового здания будет использоваться в качестве площадки для беспилотников, предназначенных для защиты Вашингтона. Как отметил президент, объект рассчитан на размещение неограниченного числа дронов.

Президент США добавил, что здание будет заглублено примерно на шесть этажей под землю и станет своего рода защитным щитом для объектов, расположенных на территории комплекса.

Говоря о средствах, на которые строится здание, президент США подчеркнул: «Это все на мои деньги и на деньги доноров».