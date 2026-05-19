Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оценивает переговоры с Тегераном как достаточно успешные, однако не исключает возможности возобновления военных действий против Ирана.

«Мы считаем, что добились больших успехов. Мы считаем, что иранцы хотят заключить сделку», – сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, США сейчас находятся в хорошей позиции, однако есть и план Б, который предполагает возобновление военной кампании против Ирана для дальнейшего достижения целей Соединенных Штатов.

Вэнс выразил уверенность, что у США и Ирана есть возможность перезагрузить двусторонние отношения путем заключения сделки. «Но для танго нужны двое. Мы не будем заключать соглашение, которое позволит иранцам обладать ядерным оружием», – сказал он.

Вице-президент отметил, что план США не предусматривает передачу иранского урана России.

«Иран — очень сложная страна. Я бы не сказал, что понимаю ее до конца… Иногда не совсем ясно, какова переговорная позиция иранской стороны. Иногда трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться в результате переговоров», – сказал Вэнс, добавив, что надеется, что Иран хочет заключения сделки.