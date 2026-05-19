Российские Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, объявило Минобороны РФ.

В рамках учений запланированы пуски баллистических и крылатых ракет «по полигонам на территории Российской Федерации».

Также сообщается, что будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

В учениях будут задействованы почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь ракетных подлодок стратегического назначения.