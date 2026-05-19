Федеральные прокуроры США начали новое расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в рамках которого ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, соответствующее указание было дано в марте, поскольку в Вашингтоне считают первоначальные обвинения против венесуэльского лидера недостаточно убедительными.

CBS News отмечает, что новое расследование началось после депортации из Венесуэлы в США связанного с Мадуро колумбийского предпринимателя Алекса Наима Сааба Морана, имеющего также венесуэльское гражданство. До января 2026 года он занимал должность министра промышленности и национального производства Венесуэлы. Ему предъявлены обвинения в хищении государственных средств и отмывании денег.

В расследовании в отношении Мадуро участвуют сотрудники Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности США, а также представители Службы внутренних доходов – основного американского ведомства по сбору налогов.