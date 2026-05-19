США ввели санкции против около 50 связанных с Ираном структур в Иране, ОАЭ и Китае, включая компании и суда «теневого флота», говорится в сообщении Минфина Соединенных Штатов.

Как отмечает агентство Bloomberg, в санкционный список Минфина США включены Amin Exchange и сеть компаний, связанных с этим иранским обменным домом. По данным ведомства, через него осуществлялись зарубежные операции на сотни миллионов долларов в интересах иранских физических и юридических лиц, уже находящихся под санкциями.

Часть аффилированных структур базируется в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, США ввели ограничения против 19 судов, которые входят в так называемый «теневой флот», задействованный в транспортировке иранской нефти.

«Поскольку Министерство финансов в рамках кампании Economic Fury системно демонтирует теневую банковскую систему и теневой флот Тегерана, финансовые институты должны внимательно следить за тем, как режим манипулирует международной финансовой системой, чтобы сеять хаос», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.