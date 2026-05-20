Ночью 20 мая Россия нанесла массированные удары по нескольким украинским городам. Больше всего пострадал Днепр. Одновременно атаки зафиксировали в Харькове и Одессе.

Около полуночи Днепр атаковали баллистическим вооружением. Два человека погибли, шестеро получили ранения. Повреждены склады с продуктами питания.

В Харькове в Холодногорском и Новобаварском районах зафиксировано попадание «шахедов».

В Одессе в результате атаки повреждены несколько жилых домов и машины, полностью разрушено одноэтажное здание.

В Конотопе повреждена многоэтажка, обвалились три этажа, есть пострадавшие.