ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и АО «Грузинские железные дороги» достигли предварительного соглашения о расписании пассажирских поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Как сообщили в АЖД, поезда будут курсировать ежедневно: из азербайджанской столицы отправление запланировано на 23:10 с прибытием в Тбилиси в 08:41 следующего дня, а из грузинской столицы – в 21:00 с прибытием в Баку в 06:24 следующего дня.

В пути составы по маршруту Баку–Тбилиси–Баку будут делать остановки на территории Азербайджана на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Беюк Кясик, а в Грузии – на станциях Гардабани и Тбилисский железнодорожный вокзал.

Ранее сообщалось, что пассажирские поезда между Тбилиси и Баку возобновляют работу после шестилетнего перерыва.