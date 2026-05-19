К сожалению, предвзятость всегда существовала в отношении Азербайджана. Особенно в периоды проведения в стране глобальных мероприятий, но в последнее время мы наблюдаем, что их стало немного меньше. Почему? Потому что у этих групп, действующих как внутри страны, так и за её пределами, сократились финансовые ресурсы.

Об этом, как передает Minval Politika, заявил журналистам помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что тех, кто выделяет недоброжелателям гранты, также уменьшилось.

«Мы хорошо знаем, из каких источников они получали гранты и каким целям служили эти средства, несмотря на их отрицание. Эти кампании продолжаются, но в меньших масштабах, потому что уменьшилось число их спонсоров. В этом контексте можно упомянуть бывшую администрацию США и организацию USAID, которая формально занимается помощью, но на деле занимается совершенно другими вещами, в том числе и в Азербайджане, где можно назвать ряд организаций», — сказал Гаджиев.

При этом помощник президента отметил, что также продолжаются попытки очернить нашу страну.

«Возьмём Европейский парламент. За последние 5 лет Европарламент принял более десяти различных резолюций в отношении Азербайджана. Сами авторы этих резолюций часто даже не понимают, о чём они говорят. Подобные случаи были, но мы не придаём этому значения. У Азербайджанской Республики есть собственная политика. Уважение и авторитет нашей страны на международной арене сегодня очевидны. Азербайджан сегодня выступает как дипломатический центр мира, где обсуждаются глобальные вопросы на таких мероприятиях, как этот форум WUF13», — заключил Гаджиев.