Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о необходимости скорейшей разблокировки Ормузского пролива и усиления международного давления на Израиль.

«Разговор касался отношений Турции и Европейского союза, а также региональных и глобальных событий. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится к поддержанию режима прекращения огня и достижению мира в контексте конфликта в нашем регионе, и что Ормузский пролив должен быть открыт как можно скорее», – говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что Израиль заинтересован в продолжении конфликтов на Ближнем Востоке, продолжает нарушать международное право и занимается «пиратством». В этой связи турецкий лидер подчеркнул необходимость усиления международного давления на израильскую сторону.

Президент Турции также затронул тему взаимодействия с Евросоюзом, указав на важность дальнейшего укрепления экономической интеграции. «Президент заявил, что напряженность в регионе вновь подчеркнула стратегическую важность отношений Турции и Евросоюза, что участие Турции в европейских инициативах по безопасности принесет пользу. Он указал на необходимость обновления Таможенного союза и отметил, что развитие сотрудничества (с ЕС) во всех областях имеет большое значение», – сообщила канцелярия.