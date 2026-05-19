В ближайшее время планируется строительство канатной дороги и трамвайных линий в Баку.

Об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

«Общественный транспорт в Баку развивается. Увеличиваются велосипедные дорожки и число станций метро. В ближайшее время планируется строительство новых трамвайных линий и канатной дороги. По имеющейся информации, в столице создано более 140 километров автобусных полос и 80 километров велосипедных дорожек. Это очень важный вопрос с точки зрения городского планирования», — сказал Эльдар Азизов.