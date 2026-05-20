Посольство Азербайджана в Ираке и действующее при Министерстве иностранных дел Агентство по международной помощи развитию (AIDA) организовали гуманитарную акцию в иракской провинции Киркук по случаю праздника Гурбан.

Об этом посол Азербайджана в Ираке Элдар Салимов сообщил в социальной сети X.

«17 мая в Киркуке по случаю священного праздника Гурбан байрамы состоялась гуманитарная акция. Посольство Азербайджана в Ираке совместно с AIDA доставило 150 семьям продуктовые наборы в качестве праздничных подарков», — говорится в публикации.