Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкими обвинениями в адрес России, заявив о существующей «агентурной сети» в армянской политике.

Выступая на встрече с избирателями, Пашинян заявил, что «авторитетные армянские и иностранные СМИ» сообщают о связях российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которого он назвал «калужским олигархом», с ФСБ России.

«Человек, который приехал и участвует в политических процессах Армении, фактически является тайным сотрудником ФСБ», – отметил премьер.

По его словам, силы, связанные с Карапетяном, «пытаются продвигать в Армении тему возвращения азербайджанцев», которой, как утверждает армянский премьер, «никогда не существовало» в армяно-азербайджанских переговорах.

Пашинян назвал это «шпионской и агентурной деятельностью» и призвал граждан Армении не допустить прохождения в парламент «партии войны».

Кроме того, премьер-министр заявил, что созданные Карапетяном политические структуры являются «агентурной сетью», и пригрозил последствиями всем, кто, по его мнению, связан с иностранными спецслужбами. «Республика Армения придет за всеми агентами», — заявил армянский лидер.