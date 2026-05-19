Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев заявил, что опыт восстановления Карабаха может рассматриваться как современная модель градостроительного развития для стран объединения.

«Не только представители тюркского мира, но и весь мир видит, что освобожденные территории, в том числе Шуша, Лачин и Ханкенди, восстанавливаются очень быстрыми темпами. Более того, среди первых участников процесса восстановления были и государства-члены нашей организации — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Там (на освобожденных территориях – ред.) реализуются проекты строительства школ, культурных центров, мечетей и другие инициативы», – сказал Омуралиев журналистам.

Он указал, что Азербайджан сам инвестирует в восстановление территорий огромные средства и прилагает большие усилия в этом направлении.

«Сами цифры показывают, сколько людей уже вернулось. И это произошло за очень короткий срок… Я считаю, что это не просто пример, а модель, которую следует демонстрировать», – заявил генсек ОТГ.

Генсек ОТГ также указал, что в каждой стране-члене организации реализуются концепции «умных городов». В частности, в Узбекистане осуществляется проект «Новый Ташкент», а в Казахстане и Кыргызстане развиваются новые предприятия по переработке отходов. Кроме того, страны Центральной Азии реализуют совместные инициативы в этой сфере. «Все это уже формирует определенную модель», – резюмировал Омуралиев.