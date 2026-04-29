На днях в Париже состоялось открытие нового здания посольства Армении, которое, казалось бы, должно было стать классическим дипломатическим событием: флаги, речи, бокалы с шампанским и искусственные улыбки в тридцать два зуба для фотографов. В принципе все так и происходило: в соответствии с канонами дипломатического жанра. А вот шум, поднятый вокруг этого события, оказался более живым, и не в меру абсурдным.

Это армяно-французское решение вызвало гнев, возмущение и досаду одновременно у представителей армянской диаспоры, пустившей корни на родине Дюма, Вольтера, Бальзака и других знаменитостей. Нет, армянская диаспора была разочарована не самим фактом церемонии, а тем, что им отвели роль чужаков на «этом празднике жизни». А ведь были времена, когда политизированные армянские французы были желанными гостями на подобного рода мероприятиях. Их приглашали, узнавали, присутствующие горели желанием сфотографироваться. Но, как известно, ничто не вечно под луной. И вчерашние» герои сегодня востребованы и активны лишь на «помойке» общественно-политической жизни Армении.

Власти Армении совершенно обоснованно и справедливо оставили апологетов тюркофобской идеологии на «обочине», не позволив им превратить официоз в балаган ненависти к туркам и азербайджанцам. В связи с этим Национальное бюро Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) даже настрочил пространное воззвание, в котором отмечается «вопиющий и совсем непатриотичный шаг армянских властей»: из списка участников были исключены сопредседатели CCAF Ара Торанян и Мурад Папазян, «постоянный представитель арцаха» во Франции Ованнес Геворкян, предстоятель епархии Армянской Апостольской Церкви Франции епископ Крикор Хачатрян.

Авторы пасквиля, не желая вырваться из плена иллюзий и вернуться в реальность, выражают робкую надежду, что «это решение представляется им досадной ошибкой». По мнению пасквилянтов, «правительство Армении, ограничивая доступ признанных представителей армянской диаспоры во Франции, создает впечатление отчуждения от своей миссии единства».

При этом подчеркивается, что исключение из мероприятия Ары Тораняна и Мурада Папазяна, чьи имена неразрывно связаны с десятилетиями борьбы за память, признание и достоинство армянского народа, демонстрирует подход, который, на взгляд CCAF, упрощает значение диаспоры.

Вполне очевидно, что красивые слова о «борьбе за память, признание и достоинство» не смогут скрыть истинную цель CCAF и других армянских диаспоральных организаций, заключающуюся в разжигании межнациональной розни, ненависти к туркам и азербайджанцам и внедрении в сознание оболваненных соплеменников бредовой идеи о собственной исключительности.

Кстати, упомянутые выше и Ара Торанян, и Мурад Папазян занесены в «черный список» армянских властей: этим дашнакам въезд в Армению воспрещен. Пашинян и его команда прекрасно осознают, что эти лица и иже с ними другие любители «ловли рыбы в мутной воде» своими провокациями вместе с ААЦ и реваншистскими силами подталкивают Армению к пропасти.

Ну, а то обстоятельство, что отщепенец и проходимец Ованнес Геворкян, позиционирующий себя представителем мифической страны, пытался проскользнуть на мероприятие, и вовсе является пределом наглости и нелепости. Согласитесь, что у чиновника низшего звена сказочной страны Нарния и то было бы больше шансов оказаться среди участников церемонии.

Судя по всему, в армянской диаспоре во Франции либо не следят за заявлениями армянского премьера Никола Пашиняна, либо там решили дожить своей век, притворившись «шлангом». А ведь Пашинян неоднократно обозначал: карабахская тема закрыта как политическое направление. Причем, не «поставлена на паузу», как того бы хотелось некоторым «патриотическим кругам» в Армении и за ее пределами, а закрыта навсегда. И все попытки реанимировать мертворожденную химеру через искусственное дыхание в виде исторических фальсификаций потерпят фиаско. И не только на дипломатической площадке.

А представителям диаспоры не стоит горевать: возможно, когда-то предводитель племени Мумба-Юмба обязательно обратится к вышеуказанным лицам с официальным приглашением принять участие в чьем-нибудь максимально символическом мероприятии. Например, в открытии общественного сортира. И если исходить из логики событий недавней истории, когда после освобождения азербайджанских земель армянские оккупанты с особым фетишизмом из самого «ценного» уносили с собой в первую очередь унитазы, «гордый арцахец» Ованнес Геовркян, несомненно, будет на этом мероприятии самым дорогим гостем.