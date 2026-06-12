Заявление партии «Ликуд» о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах, фактически стало стартом новой политической кампании. Несмотря на продолжающуюся войну, критику правительства и сохраняющуюся поляризацию общества, самый опытный политик Израиля явно не собирается уходить со сцены. Однако вопрос о том, станет ли это очередной победой Нетаньяху или началом его политического заката, остается открытым. Более того, от исхода выборов будут зависеть не только внутренние процессы в Израиле, но и дальнейшая региональная политика страны, включая отношения с Азербайджаном.

Своим мнением с Minval Politika поделились израильский политический аналитик Леонид Пастернак и координатор Израильского дома (Israeli House) в Азербайджане Лев Спивак.

По словам Леонида Пастернака, решение Нетаньяху участвовать в выборах вовсе не означает, что его победа предрешена.

«Именно об этом недавно рассуждал президент США Дональд Трамп. Сможет ли Нетаньяху и дальше исполнять обязанности премьер-министра Израиля? Не пора бы ему отдохнуть? Он возглавляет правительство в очень тяжелое для нашей страны время — идет война, причем не только с Ираном, но и с «Хезболлой» в Ливане и с ХАМАС в Газе. Тем не менее, я не думаю, что Нетаньяху откажется от выборов. У него довольно высокая поддержка в партии «Ликуд», и он, безусловно, воспользуется моментом, если будет уверен в своих силах. Вместе с тем оппозиция сегодня располагает действительно серьезной поддержкой. Нафтали Беннет, Яир Лапид, Гади Айзенкот, Яир Голан и Авигдор Либерман имеют неплохие шансы сформировать после выборов право-либеральную коалицию национального единства. Нетаньяху прекрасно понимает, что его правительство и нынешние партнеры по коалиции по суммарному количеству мандатов уступают оппозиции в ряде опросов. Однако Израиль остается демократическим государством, поэтому вполне возможен сценарий, при котором Биби честно проиграет выборы и постепенно уйдет из политики», — отметил собеседник.

По мнению эксперта, ключевым фактором кампании вновь станет вопрос безопасности.

«Внешние факторы очень сильно влияют на общественное мнение внутри Израиля. Многие поддерживают жесткую линию Нетаньяху в отношении Ирана. Однако есть и те, кто считает его действия недостаточно решительными. Кроме того, людей продолжают раздражать коррупционные процессы, которые тянутся уже много лет. Если говорить об оппозиции, то она сама далеко не едина. Авигдор Либерман, например, придерживается еще более жесткой позиции по Ирану и Ливану и считает, что правительство делает недостаточно для устранения угроз со стороны КСИР и «Хезболлы». Но существует и противоположный лагерь — партия «Демократы» во главе с Яиром Голаном, сторонники которой убеждены, что войну необходимо завершать и искать политические решения. Поэтому оппозиция не поддерживает курс Нетаньяху, но и внутри нее нет единого взгляда на то, каким должен быть дальнейший путь Израиля», — обратил внимание аналитик.

При этом Пастернак убежден, что реальные претенденты на власть сегодня существуют: «Есть как минимум две крупные оппозиционные силы, которые способны победить «Ликуд» и сформировать новую коалицию. Это объединение «Вместе!» во главе с Беннетом и Лапидом, а также партия «Яшар!», которую возглавляет бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот. Они обещают сформировать национально-либеральное правительство без радикалов, вернуть Израилю международную поддержку и укрепить отношения с союзниками в Европе и США».

Если же Нетаньяху сумеет сохранить власть, существенных изменений во внешней политике ожидать не стоит.

«Нетаньяху поставил себя в такое положение, что ему фактически некуда отступать. Его электорат не примет смягчения курса ни по Ирану, ни по вопросам безопасности. Другой вопрос — отношения с США. Когда Дональд Трамп покинет Белый дом, сохранится ли нынешний уровень поддержки со стороны Вашингтона? Это уже вопрос не только политического будущего Нетаньяху, но и стратегических перспектив Израиля», — подчеркнул Пастернак.

Что касается отношений с Азербайджаном, то здесь, по мнению аналитика, существует редкий для израильской политики консенсус.

«Практически все политические силы Израиля, за исключением отдельных арабских партий, выступают за развитие отношений с Азербайджаном. За последние годы сотрудничество между нашими странами вышло на беспрецедентный уровень. Открытие азербайджанского посольства в Тель-Авиве, активные политические контакты, развитие торговли и гуманитарных связей — все это стало частью новой реальности. Поэтому я уверен, что стратегическое партнерство продолжится и после эпохи Нетаньяху», — заключил Пастернак.

В то же время политический аналитик, координатор Israeli House в Азербайджане Лев Спивак смотрит на перспективы премьер-министра гораздо более оптимистично и считает его фаворитом предстоящей кампании.

«Его уверенность — это не пустой звук, она полностью подтверждается опросами. Все телеканалы и исследовательские институты показывают его превосходство над любыми конкурентами, и именно это легло в основу его решения. Мы живем в условиях войны уже два с половиной года. Да, начало войны было провалом, никто с этим не спорит. Но правительство и структуры безопасности исправили ситуацию, и люди это видят. Никто не хочет рисковать, меняя власть на переправе. Вся оппозиция сегодня фактически сводится к лозунгу «Не Биби». Однажды этот лозунг уже помог ей победить, но затем оказалось, что она не способна сформировать стабильное правительство и удержаться у власти. На сегодняшний день Нетаньяху остается единственным политиком, который реально претендует на этот пост», — указал эксперт.

По словам Спивака, именно противостояние с Ираном станет главным вопросом выборов.

«Этот фактор не просто влияет на выборы — он является их стержнем. В Израиле сегодня каждому очевидно: без решения иранского вопроса у нас не будет мира. Можно бесконечно бороться с отдельными террористическими структурами, но пока существует источник их финансирования и поддержки, проблема будет возвращаться снова и снова.

Нетаньяху говорит об иранской угрозе на протяжении всей своей политической карьеры и последовательно придерживается этой линии. Нас ожидают непростые решения и, возможно, непростые события. Но в конечном итоге речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность не только Израиля, но и всего региона. Избиратели прекрасно понимают эту взаимосвязь», — отметил собеседник.

Эксперт считает, что на данный момент у Нетаньяху нет сопоставимого по масштабу конкурента: «Реальной альтернативы сегодня я не вижу. Все лидеры центристской оппозиции уже пробовали свои силы, создавали различные блоки и коалиции, но добиться устойчивого успеха так и не смогли. Израильское общество находится в поиске новой фигуры, однако пока такой фигуры просто нет. Единственным политиком, который, на мой взгляд, мог бы соответствовать масштабу нынешних вызовов, является Авигдор Либерман. Но сегодня у него недостаточно электоральной поддержки для того, чтобы реально претендовать на власть».

По мнению аналитика, даже в случае смены правительства стратегический курс Израиля останется неизменным: «Если Нетаньяху победит, он продолжит нынешнюю внешнюю политику без каких-либо серьезных изменений. Но я бы пошел дальше: даже смена власти не приведет к пересмотру базовых подходов Израиля по Ирану, палестинскому вопросу или отношениям с США. Это вопросы национальной безопасности и выживания государства, а не партийной принадлежности премьер-министра».

А азербайджано-израильское партнерство, подчеркивает эксперт, давно переросло уровень отношений между отдельными политиками.

«Эти отношения начались еще во времена Гейдара Алиева и премьер-министров Ицхака Шамира и Ицхака Рабина. Огромную роль в их развитии сыграл Авигдор Либерман, который многие годы продвигал идею стратегического сближения наших стран. Как очень точно сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, отношения между Израилем и Азербайджаном похожи на айсберг: все видят лишь верхушку, тогда как основная часть остается под водой. Речь идет не только об энергетике или военно-техническом сотрудничестве, но и о взаимодействии в сельском хозяйстве, науке, технологиях и многих других сферах. Это стратегический союз, основанный на долгосрочных интересах двух государств. Поэтому результаты выборов в Израиле не смогут изменить фундаментальный характер этих отношений», — резюмировал Спивак.