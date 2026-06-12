Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал тезис, который, по его словам, часто продвигают армянские пользователи соцсетей и аналитики: «вы проиграли первую карабахскую войну, а мы вторую».

По мнению Зульфугарова, этот тезис используется как обоснование для продолжения «фантазий на тему реванша».

«Как говорят в Одессе — есть две большие разницы», — написал он в своем «Фейсбуке».

Зульфугаров отметил, что в 1994 году была достигнута договоренность, а не письменное соглашение. По его словам, документ не фиксировал статус участников, взявших обязательства, и представлял собой «не документ, а обмен факсами с посредником».

Он подчеркнул, что Азербайджан оставался на тех позициях, которые занимал на момент объявления режима прекращения огня, а переговоры велись не с противником, а с Россией, предоставлявшей посредничество вне рамок Минской группы.

«Единственным обязательством была готовность продолжать переговоры», — отметил Зульфугаров.

По его словам, перемирие стало долговременным после того, как противник предпринял попытку массированного наступления в северо-западном направлении на Гянджу, понес в марте-апреле 1994 года огромные потери в живой силе и технике и был вынужден по настоянию российских военных остановить наступление.

Сравнивая это с окончанием военных действий в 2020 году, Зульфугаров указал, что документ был подписан главой армянского государства, а не Министерством обороны, с главой государства, с которым Армения вела военные действия, и главой государства-посредника — России.

Он также отметил, что Армения приняла и выполнила обязательство вывести в обозначенные сроки все свои войска и технику за пределы условной границы между воевавшими странами, а также взяла на себя и выполнила ряд военно-технических шагов.

«То есть капитулировала!», — заявил Зульфугаров.

«Поэтому не советую армянским оппонентам делать попытки в политических целях извращать реалии событий, свидетелями которых мы все были», — написал экс-глава МИД Азербайджана.