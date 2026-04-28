Объединенные Арабские Эмираты с мая 2026 года выходят из ОПЕК и ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение было принято после анализа производственной политики страны, а также их текущих и будущих мощностей, с учетом требований национальных интересов и «стремления государства эффективно способствовать удовлетворению неотложных потребностей рынка, в то время как в краткосрочной перспективе продолжаются геополитические колебания, вызванные нестабильностью в Персидском заливе и Ормузском проливе».